Мужчина насмерть замерз в Акмолинской области

В Акмолинской области из-за переохлаждения умер мужчина. Он отправился на рыбалку на моторной лодке и оказался в воде, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в Зерендинском районе на озере Кайранколь, что вблизи села Айдарлы, сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС провели аварийно-спасательные работы.

Спасать пришлось 45-летнего мужчину, который отправился на рыбалку на моторной лодке. По неустановленным обстоятельствам, он оказался в воде и не имел возможности самостоятельно добраться до берега.

"Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место, извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег. Ему была оказана первая медицинская помощь. Далее он был передан в руки медиков. Однако, по последней информации, из-за переохлаждения мужчина умер", - рассказали в ДЧС Акмолинской области.

В МЧС напомнили, что перед выходом на водоемы необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, иметь при себе средства связи и спасательные жилеты.

В апреле этого года в Петропавловске 21-летний горожанин погиб от переохлаждения, так как залез в воду. По некоторым данным, это произошло во время задержания. В ДП СКО пояснили, что признаков насилия не обнаружено. Стражи порядка начали следственные действия.

Зимой прошлого года в ВКО двух мужчин в пути застала снежная буря, они сбились с пути. Один мужчина погиб из-за холода, второй получил обморожение. За ним вылетел вертолет, чтобы доставить в больницу.

