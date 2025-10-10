"Умоляла на коленях": 6-летний ребенок умер в больнице в Жамбылской области

В Жамбылской области 6-летний мальчик скончался в больнице. Родственники считают, что врачи проявили халатность и сразу не госпитализировали ребенка. Проводится расследование, передает NUR.KZ.

Несколько видео из больницы появились в Instagram. По словам родственников, ребенок болел с 29 сентября, и когда они в первый раз обратились в районную больницу, врач отправил его домой.

Как написал автор поста, родственница мальчика на коленях умоляла врача, в итоге его госпитализировали только 7 октября.

На одном из видео ведущая съемку женщина утверждает, что в больнице ей не выдают историю болезни ребенка, а для лечения он получал только один препарат.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения акимата Жамбылской области, в Центральную районную больницу района им. Т.Рыскулова через портал госпитализации в плановом порядке госпитализировали 6-летнего мальчика вместе с бабушкой.

С 7 октября 2025 года проводились обследования и лечение в соответствии с клиническим протоколом. Состояние ребенка было средней степени тяжести.

"10 октября 2025 года в 06:55 ребенок внезапно скончался. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причины смерти. Проводится тщательное внутреннее расследование", - отметили в управлении здравоохранения.

В отдел внутренних дел направлено уведомление, назначена судебно-медицинская экспертиза. В районной больнице уточнили, что после получения заключения экспертизы будет предоставлена полная информация.

Ранее в Петропавловске суд вынес обвинительный приговор по делу о смерти двоих детей, отравившихся нитритами. 26-летняя медсестра категорически отрицала свою вину, но суд пришел к выводу о полной доказанности ее вины в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.

Жительница Костаная подала гражданский иск против больницы, в которой умер ее трехлетний сын. Она потребовала от медучреждения 40 млн тенге. Трагический инцидент произошел год назад. Тогда в больницу поступил малыш, проглотивший 10 магнитных шариков.

