      Упавшая ветка убила женщину: подробности несчастного случая рассказали в акимате Алматы

      Опубликовано:

      Сломанная ветка
      Сломанная ветка. Иллюстративное фото: Fernando Trabanco Fotografía/Getty Images

      В Алматы сегодня произошел несчастный случай - упавшая ветка дерева убила молодую девушку. В акимате города отреагировали на случившееся, передает NUR.KZ.

      Сегодня мы писали, что в Алматы упавшая ветка убила молодую женщину. Тогда подробности трагедии рассказали в пресс-службе ДП города.

      Теперь в акимате Алматы отреагировали на случившееся. Сообщается, что ветка дерева упала на женщину в Алмалинском районе по адресу: улица Карасай Батыра, угол улицы Шарипова, возле дома №114 корпуса №4.

      На место происшествия прибыли представители акимата и прокуратуры Алматинского района, а также Управления экологии и окружающей среды Алматы и подведомственная указанному управлению организация.

      "В ходе визуального осмотра установлено, что дерево, с которого упала ветка, находится в зеленом и удовлетворительном состоянии. Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева, исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зеленое и не имеет признаков высыхания", - пояснили в акимате.

      Отмечается, что в 2024 году по заявке жителей на данном участке была произведена санитарная обрезка одного дерева - дуба. Кроме того, в 2025 году по обращению жителей была произведена санитарная вырубка двух аварийных тополей на пересечении улиц Шарипова и Богенбай батыра.

      Однако по данному дереву обращения в текущем году отсутствовали, и предпосылок для проведения обрезки не имелось, так как дерево зеленое и находилось в удовлетворительном состоянии, без признаков усыхания или аварийности.

      При этом с начала 2025 года на территории Алмалинского района города Алматы по обращениям граждан, а также по результатам визуальных осмотров, проведена санитарная обрезка более 21 000 деревьев.

      Напомним, в июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области - в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины.

      Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

      По информации акимата, в тот день в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

