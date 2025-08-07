Два человека за неделю умерли в одном бассейне в Актобе

В одном из бассейнов Актобе за неделю скончались двое мужчин. Полиция временно его опечатала, возбудила уголовное дело. Проводятся экспертизы, передает "Диапазон".

Сразу два несчастных случая со смертельным исходом с разницей в несколько дней произошли в актюбинском частном бассейне.

На прошлой неделе там умер 27-летний мужчина, который пришел поплавать. Обстоятельства и причину смерти сейчас устанавливает полиция.

"По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования также будет дана оценка соблюдению правил безопасности со стороны администрации объекта", - так прокомментировали первый случай в департаменте полиции.

А 5 августа в этом же бассейне умер 38-летний посетитель. В полиции отметили, что в этом случае экспертиза установила, что смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Уголовное дело возбуждено по той же статье, что и в первом случае. Также полиция даст оценку действиям персонала.

Бассейн опечатан, он временно не работает, на дверях объявление "Закрыт по техническим причинам".

"Весь наш коллектив в шоке после случившегося, мужчины молодые, очень жаль. Я подписала расписку о неразглашении, поэтому по уголовному делу ничего не могу говорить. Могу только лично предполагать, что, возможно, могли быть проблемы с сердцем, хотя оба мужчины молодые. Мужчина, которому 27 лет, он у нас занимался, если не ошибаюсь, в седьмой или в восьмой раз, персонального тренера у него не было. Тот мужчина, которому 38 лет, был не один, все все видели", - рассказала руководитель бассейна.

Она отметила, что по всему периметру установлены видеокамеры: и на воде, и в помещениях, и на входе, на улице. Все видеоматериалы уже передали полиции.

"Мы очень ответственно относимся к безопасности наших посетителей. Но мы не можем визуально определить состояние здоровья наших посетителей, даже если есть справки и медицинские документы, мы не можем проверить, как их получили. Например, визуально мы не можем определить, есть ли у человека проблемы с сердцем. Что касается воды, анализ мы берем каждый день, СЭС регулярно берет пробы, ночью пылесосим, бассейн у нас никогда не остается без внимания. Когда бассейн возобновит свою работу, мы пока сказать не можем, возьмем паузу", - поделилась женщина.

В июле этого года в Атырау детям стало плохо после того, как они искупались в бассейне аквапарка. Из 14 пострадавших троим понадобилась госпитализация.

Позже стало известно, что пострадавших оказалось 15 человек, 13 из которых - дети. В администрации зоны отдыха, где находится мини-аквапарк, предположили, что всему виной технический сбой.

После отравления детей в аквапарке специалисты взяли пробы воды и воздуха. Анализ подтвердил повышенное содержание хлора. Причем как в детском, так и во взрослом бассейнах.

