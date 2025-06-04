Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девочка выпала из окна дома отдыха в Баянауле

Опубликовано:

Девочка на окне
Девочка на подоконнике. Иллюстративное фото: Alexandr Lebedko / Getty Images

В Баянауле девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна в доме отдыха. Ее мать в это время убиралась в этой же комнате, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по случаю падения ребенка из окна второго этажа дома отдыха в поселке Баянаул. Также будет дана правовая оценка действиям законного представителя.

"Установлено, что девочка облокотилась на москитную сетку окна, куда взобралась с помощью стула. В комнате находилась мама, которая убиралась", - отметили в ДП Павлодарской области.

Девочку с травмами госпитализировали в больницу.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области девочка 2020 года рождения выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребенок упал спиной на асфальтированную площадку. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в больницу.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
  • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
  • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
  • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
  • важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
  • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2252283-devochka-vypala-iz-okna-doma-otdyha-v-bayanaule/