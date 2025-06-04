Девочка выпала из окна дома отдыха в Баянауле

В Баянауле девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна в доме отдыха. Ее мать в это время убиралась в этой же комнате, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по случаю падения ребенка из окна второго этажа дома отдыха в поселке Баянаул. Также будет дана правовая оценка действиям законного представителя.

"Установлено, что девочка облокотилась на москитную сетку окна, куда взобралась с помощью стула. В комнате находилась мама, которая убиралась", - отметили в ДП Павлодарской области.

Девочку с травмами госпитализировали в больницу.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области девочка 2020 года рождения выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребенок упал спиной на асфальтированную площадку. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в больницу.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.