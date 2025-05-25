Ребенка ранили из лука в парке Шымкента

В Сети распространяется видео из Шымкента, где сообщается об инциденте - в ребенка прилетела стрела от лука. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Egov.press.

"В Шымкенте неожиданно стрела из лука попала в мальчика, игравшего в футбол", - отмечается в посте к видео.

Данный факт корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

"На территории центрального стадиона в секции стрельбы из лука для лиц с инвалидностью во время занятий одна из стрел, отклонившись от траектории, вылетела за пределы секции. В результате попала в несовершеннолетнего, который проходил рядом со стадионом.

В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Напомним, в конце прошлого года в одном из сел Алакольского района области Жетісу школьник выстрелил из охотничьего ружья в ногу сверстника. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

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