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Ребенка ранили из лука в парке Шымкента

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Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Golfcuk/Getty Images

В Сети распространяется видео из Шымкента, где сообщается об инциденте - в ребенка прилетела стрела от лука. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Egov.press.

"В Шымкенте неожиданно стрела из лука попала в мальчика, игравшего в футбол", - отмечается в посте к видео.

Данный факт корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

"На территории центрального стадиона в секции стрельбы из лука для лиц с инвалидностью во время занятий одна из стрел, отклонившись от траектории, вылетела за пределы секции. В результате попала в несовершеннолетнего, который проходил рядом со стадионом.

В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Напомним, в конце прошлого года в одном из сел Алакольского района области Жетісу школьник выстрелил из охотничьего ружья в ногу сверстника. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

Мы также писали о случае в 2023 году в Астане, когда соцсетях появилось видео с мужчиной, в ногу которого вонзилась стрела в одном из парков. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе столичного ДП

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2248677-rebenka-ranili-iz-luka-v-parke-shymkenta/