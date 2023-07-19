Стрела попала мужчине в ногу в парке Астаны (видео)

Стрела в ноге. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В соцсетях появилось видео с мужчиной, в ногу которого вонзилась стрела в одном из парков Астаны. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе столичного ДП, передает NUR.KZ.

Ролик опубликован в Telegram-канале Qumash. Судя по кадрам, мужчина был ранен в ногу стрелой. В описании говорится, что инцидент произошел в столичном парке "Жеруйык", а стрелу пустил один из клиентов тира с луками, который находился неподалеку.

В пресс-службе ДП Астаны сообщили корреспонденту NUR.KZ, что инцидент случился вчера, 18 июля.

"51-летний мужчина, проходя мимо тира в парке отдыха "Жеруйык" получил травму ноги (вонзилась стрела), которая прилетела с тира. После оказания медицинской помощи, он был отпущен домой.

По данному факту Управлением полиции района "Алматы" начато досудебное расследование по статье 306 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 306 УК РК, выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029311-strela-popala-muzhchine-v-nogu-v-parke-astany-video/