Пропавшего пять дней назад 6-летнего мальчика ищут в Акмолинской области
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В Акмолинской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего шестилетнего мальчика, который вышел из дома 30 апреля и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 апреля 2025 года в отдел полиции Коргалжынского района Акмолинской области поступило заявление от местной жительницы о пропаже ее шестилетнего сына Жандаулета Калмырза 2019 года рождения. По словам матери, ребенок вышел из дома около 19:00 и с тех пор не вернулся.
"Согласно предварительной информации, в день исчезновения мальчика видели в районе реки Нура, после чего его местонахождение остается неизвестным.
Приметы ребенка: худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в оранжевую кофту, черное трико и коричневые кроссовки", - пояснили в ДП Акмолинской области.
Здесь отметили, что к поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции, отдела по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и местные жители. Проверяются места предполагаемого исчезновения, в том числе прибрежная зона реки.
Сотрудники полиции обратились ко всем жителям с просьбой проявить внимательность и при наличии какой-либо информации о местонахождении Жандаулета незамедлительно сообщить по номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.
"Поиски продолжаются, каждая минута может быть решающей", - отметили в ведомстве.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242101-propavshego-pyat-dney-nazad-6-letnego-malchika-ishchut-v-akmolinskoy-oblasti/