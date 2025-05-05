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Пропавшего пять дней назад 6-летнего мальчика ищут в Акмолинской области

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Пропавший мальчик
Пропавший мальчик. Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего шестилетнего мальчика, который вышел из дома 30 апреля и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 апреля 2025 года в отдел полиции Коргалжынского района Акмолинской области поступило заявление от местной жительницы о пропаже ее шестилетнего сына Жандаулета Калмырза 2019 года рождения. По словам матери, ребенок вышел из дома около 19:00 и с тех пор не вернулся.

"Согласно предварительной информации, в день исчезновения мальчика видели в районе реки Нура, после чего его местонахождение остается неизвестным.

Приметы ребенка: худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в оранжевую кофту, черное трико и коричневые кроссовки", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Здесь отметили, что к поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции, отдела по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и местные жители. Проверяются места предполагаемого исчезновения, в том числе прибрежная зона реки.

Сотрудники полиции обратились ко всем жителям с просьбой проявить внимательность и при наличии какой-либо информации о местонахождении Жандаулета незамедлительно сообщить по номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

"Поиски продолжаются, каждая минута может быть решающей", - отметили в ведомстве.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242101-propavshego-pyat-dney-nazad-6-letnego-malchika-ishchut-v-akmolinskoy-oblasti/