"Это было настоящее чудо": акмолинец едва не погиб, когда приехал на рыбалку

В Акмолинской области участковый полицейский и сотрудник рыбной инспекции спасли пожилого рыбака, который оступился, упал в воду и чуть не утонул, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 16 апреля около 17:00 в Акмолинской области едва не произошла трагедия, которая, к счастью, завершилась спасением.

Благодаря оперативным и слаженным действиям участкового инспектора полиции Коргалжынского района А. Габбасова и инспектора отдела рыбной инспекции по Акмолинской области Н. Мухаметжанова удалось спасти жизнь пожилому мужчине.

Во время проведения совместных рейдовых мероприятий на шлюзе "Сабындинский Гидроузел" вблизи села Сабынды сотрудники услышали крики о помощи, доносившиеся примерно в 500 метрах от шлюза, в сторону села Алгабас.

"Не теряя ни минуты, они направились в сторону звука и вскоре обнаружили в реке Нура мужчину в одежде - над водой оставалась лишь его голова. Он едва держался на поверхности и звал на помощь", - рассказали в МВД.

Сотрудники незамедлительно действовали: используя трос из служебного автомобиля, им удалось вытащить мужчину на берег.

Как выяснилось, спасенный - пожилой житель 1945 года рождения. Его одежда была полностью промокшей, чтобы не допустить переохлаждения, спасатели укутали его в теплые вещи и доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Сабынды, где оказали первую доврачебную помощь.

Позже мужчина рассказал, что прибыл к реке на велосипеде для рыбалки. Однако, оступившись, он упал в воду и из-за возраста и промокшей одежды не смог самостоятельно выбраться. Более часа он находился в холодной воде, цепляясь за жизнь.

"Мы действительно испугались, что не успеем. Вода быстро уносит течением. Он реально родился в рубашке - это было настоящее чудо, что мы оказались рядом в нужный момент. Иначе все могло закончиться трагедией", - рассказал лейтенант полиции Габбасов.

Спасатели призвали всех любителей рыбалки соблюдать меры предосторожности и не отправляться на водоемы в одиночку.

Ранее стало известно, что в результате поисково-спасательных работ в Аягозском районе области Абай обнаружили тела трех мужчин, утонувших в реке Караколь. Со слов очевидцев, они упали в реку при попытке переправить мотоцикл через деревянный подвесной мост.

А в Жамбылской области незаконная рыбалка закончилась для мужчины конфликтом с сотрудниками инспекции рыбного хозяйства и штрафом. Как установил суд, рыбак наотрез отказался показывать документы и оказал сопротивление, выражаясь нецензурными словами.