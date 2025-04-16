Чиновников наказали после гибели ребенка в Шымкенте

На брифинге РСК представитель акимата Шымкента сообщил, что после гибели первоклассника в неогороженной яме с водой уволен аким Каратауского района, передает Otyrar.kz.

Трагедия произошла 12 апреля - в микрорайоне Туран в неогороженной яме с водой утонул первоклассник.

По словам представителя акимата города Сарсена Куранбека, прокомментировавшего этот случай сегодня на брифинге, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял принципиальное решение.

"Аким района освобожден от занимаемой должности, руководителю управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу, - выговор", - уточнил спикер.

Также Куранбек подчеркнул, что ответственность понесут и подрядные организации. В отношении руководства ТОО "Ак жол" и ТОО "Azia RC" проводится следствие, по итогам которого материалы будут переданы в суд.

"Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности", - отметил официальный представитель акимата.

По его словам, злополучная яма с водой - проблема, тянущаяся с 2019 года. Ошибки были допущены еще на этапе проектирования, а затем - при реализации проекта.

Сейчас, по информации акимата, выявленные недостатки устраняются: на месте ведутся работы по ликвидации опасных объектов и приведению территории в порядок.

Напомним, погибшему мальчику было всего 7 лет. В день трагедии он ушел из дома около 17:00, а спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около 2 метров.

После произошедшей трагедии местные жители потребовали наказать чиновников, поскольку те игнорировали их просьбы зарыть котлован.

По их словам, в прошлом году из него уже вытаскивали двоих детей. Но тогда все закончилось благополучно. Жители ближайших домов не раз обращались с просьбой зарыть опасную яму. Но никто этим так и не занялся.