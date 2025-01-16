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Эзотерика

Два человека пропали между двумя селами в Актюбинской области (видео)

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Автомобиль в Актюбинской области
Автомобиль. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли двух человек, застрявших между селами из-за поломки техники. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, вчера ночью на пульт "112" поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Белогорка и Ульке в Актюбинской области из-за неисправности техники два человека не могут добраться до села.

Для проведения поисковых работ спасатели МЧС выехали на указанные координаты и нашли пропавших граждан в 5 км от села Ульке.

Пропавшие в медицинской помощи не нуждались и были доставлены в КХ "Мерген".

В МЧС настоятельно порекомендовали избегать дальних поездок в период неблагоприятных погодных условий.

"Если все же вы отправляетесь в путь, обязательно сообщите своим близким о маршруте. В зимнее время необходимо тепло одеваться и брать с собой запас продуктов, а также спички, фонарь, свечи, веревку и другие необходимые предметы", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС доставили двух человек из сломанного авто в пункт обогрева в Балхаш. Происшествие случилось в Актогайском районе Карагандинской области.

Также в Актюбинской области спасатели МЧС нашли двух пастухов, пропавших при поисках скота. Обнаруженные граждане не нуждались в медицинской помощи.

Помимо этого, в Алакольском районе области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им на помощь пришли спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2212337-dva-cheloveka-propali-mezhdu-dvumya-selami-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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