Мертвую женщину нашли в колодце в Экибастузе

В Экибастузе мертвую женщину обнаружили в колодце на пересечении улиц. На ее теле не нашли признаков насильственной смерти. Личность погибшей удалось установить, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об обнаружении тела появилась в одном из пабликов в Instagram, посвященном Экибастузу. Указывалось, что его нашли в колодце на пересечении улиц Пшенбаева и Машхура Жусупа.

В полиции рассказали, что в колодце часто собираются люди без определенного места жительства. На теле скончавшейся женщины признаков насильственной смерти не обнаружили.

"Личность женщины установлена. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что установить личность погибшей удалось по отпечаткам пальцев.

Ранее в Алматинской области обнаружили тело женщины. Погибшей было 56 лет. Полиция возбудила дело, но, по предварительным данным, смерть была ненасильственной.

Позже стали известны подробности загадочной гибели женщины. Зиванзахан Супашева вечером вышла из кафе, где была на торжестве, но домой не вернулась. Ее поиски продолжались всю ночь. На следующий день тело нашли на пустыре. Родственники утверждают, что женщина никогда не жаловалась на здоровье.