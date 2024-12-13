Ребенок погиб, провалившись под лед в Темиртау
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13 декабря на пульт 112 поступила информация о том, что в Темиртау в районе моста через реку Нура ребенок провалился под лед, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место происшествие незамедлительно прибыли спасатели ДЧС.
В ходе оперативных мероприятий силами оперативного спасательного отряда было извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения.
Причины инцидента устанавливаются.
ДЧС Карагандинской области напоминает о правилах безопасности на льду:
- выходите на лед только при его толщине не менее 10-15 см;
- избегайте мест с трещинами, промоинами и быстрым течением;
- двигайтесь медленно, проверяя лед, и не собирайтесь большими группами;
- при проломе льда старайтесь ползком выбраться в сторону, откуда пришли;
- при спасении человека используйте веревку, палку или подручные средства;
- вызовите службу 112
Ранее сообщалось, что в Атырау двое подростков едва не погибли, провалившись под лед на реке Урал. Их спасли полицейские.
Помимо этого, 7-летний мальчик провалился под лед на реке в Астане, когда играл со своим другом. На помощь пришли рыбаки - один из них вытащил ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2200404-rebenok-pogib-provalivshis-pod-led-v-temirtau/