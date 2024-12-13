Ребенок погиб, провалившись под лед в Темиртау

13 декабря на пульт 112 поступила информация о том, что в Темиртау в районе моста через реку Нура ребенок провалился под лед, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место происшествие незамедлительно прибыли спасатели ДЧС.

В ходе оперативных мероприятий силами оперативного спасательного отряда было извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения.

Причины инцидента устанавливаются.

ДЧС Карагандинской области напоминает о правилах безопасности на льду:

выходите на лед только при его толщине не менее 10-15 см;

избегайте мест с трещинами, промоинами и быстрым течением;

двигайтесь медленно, проверяя лед, и не собирайтесь большими группами;

при проломе льда старайтесь ползком выбраться в сторону, откуда пришли;

при спасении человека используйте веревку, палку или подручные средства;

вызовите службу 112

Ранее сообщалось, что в Атырау двое подростков едва не погибли, провалившись под лед на реке Урал. Их спасли полицейские.

Помимо этого, 7-летний мальчик провалился под лед на реке в Астане, когда играл со своим другом. На помощь пришли рыбаки - один из них вытащил ребенка.