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Направившимся к Шайтанколю туристам пришлось забраться на гору, чтобы позвонить спасателям

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Беспилотник с тепловизором
Беспилотник с тепловизором. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Каркаралинском районе Карагандинской области заблудились четверо туристов. Им удалось забраться на гору и вызвать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Каркаралинском районе Карагандинской области четверо туристов направились в сторону Чертова озера (Шайтанколь).

С наступлением темноты, не добравшись до местности, они решили вернуться назад в зону отдыха и заблудились. Им удалось забраться на гору и позвонить в службу спасения.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова по указанным координатам.

"С помощью беспилотного летального аппарата с тепловизором и ночной камерой сотрудники нашли потерявшихся людей в 4 км от зоны отдыха "Берлога". Все спасенные в медицинской помощи не нуждались", - поделились в МЧС.

Туристы выразили слова благодарности спасателям.

Ранее сообщалось, что в Уральске 35-летний мужчина упал в канализационный люк, расположенный возле дома по улице Урдинская. Крики о помощи услышали рядом проходящие люди и позвонили в службу 112. Спасатели немедленно направились на место происшествия и при помощи альпинистских снаряжений вытащили мужчину из люка. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

А в Атырауской области полицейские помогли потерявшимся туристам из Китая, а также паломнику из Узбекистана, направлявшемуся в Мекку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2197587-napravivshimsya-k-shaytankolyu-turistam-prishlos-zabratsya-na-goru-chtoby-pozvonit-spasatelyam/

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