Подросток сорвался с высоты на пике в горах Алматы

Подросток пострадал во время похода в горы в Алматы - молодой человек сорвался с высоты, сообщили в Службе спасения южной столицы, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, накануне в 11:55 потупило сообщение о падении парня с высоты на пике "Хрищатого". Отмечалось, что рядом с пострадавшим находились еще трое подростков 15-17 лет.

На место выехали четверо спасателей и одна единица техники. После выехал еще один экипаж, состоящий из пяти человек и одной единицы техники.

Состояние пострадавшего оценили как неудовлетворительное. В 14:38 спасатели начали спуск пострадавшего.

Ранее в МЧС озвучили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - подчеркнули в ведомстве.