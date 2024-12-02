Подросток сорвался с высоты на пике в горах Алматы
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Подросток пострадал во время похода в горы в Алматы - молодой человек сорвался с высоты, сообщили в Службе спасения южной столицы, передает NUR.KZ.
По данным ведомства, накануне в 11:55 потупило сообщение о падении парня с высоты на пике "Хрищатого". Отмечалось, что рядом с пострадавшим находились еще трое подростков 15-17 лет.
На место выехали четверо спасателей и одна единица техники. После выехал еще один экипаж, состоящий из пяти человек и одной единицы техники.
Состояние пострадавшего оценили как неудовлетворительное. В 14:38 спасатели начали спуск пострадавшего.
Ранее в МЧС озвучили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - подчеркнули в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195013-podrostok-sorvalsya-s-vysoty-na-pike-v-gorah-almaty/