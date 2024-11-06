Пастух потерялся во время метели в Актюбинской области (видео)

Мужчина потерялся во время метели - утром он ушел на выпас скота и не вернулся обратно. Его искали спасатели МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня в службу 112 Актюбинской области поступило сообщение о пропаже мужчины 1961 г.р., который утром вышел на выпас скота и из-за ухудшения погодных условий не смог самостоятельно добраться до населенного пункта", - сообщили в МЧС.

Мужчина, потерявший ориентир в условиях метели, был найден силами МЧС недалеко от города Кандыагаш Мугалжарского района и сопровожден до населенного пункта.

В медицинской помощи не нуждался, добавили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что по данным "Казгидромет" РГП в нескольких регионах страны ожидается ухудшение погодных условий: сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде;

следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств;

не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);

в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.

не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;

нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;

возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;

рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.