В ВКО рыбаки уплыли далеко от берега на моторной лодке и "заглохли"

Спасатели пришли на помощь рыбакам, у которых произошла поломка двигателя на Бухтарминском водохранилище, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Инцидент произошел в заливе "Каракол" Бухтарминского водохранилища - из-за поломки двигателя рыбаки не смогли добраться до берега.

В лодке находились четыре человека. Рыбаки решили обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС рекомендует:

находясь в лодке, надевать спасательный жилет;

не выходить на воду при сильном ветре;

проверять перед поездкой исправность плавсредства.

Напомним, на днях в Мангистауской области едва не погибли двое мужчин - их унесло в море на резиновой лодке. На помощь туристам пришли спасатели.

В августе мужчина выпал из лодки и начал тонуть в Павлодаре - как оказалось, он едва не погиб из-за неосторожности. Тонущего вытащили из воды спасатели.

А в июле из-за неисправного двигателя лодки трое мужчин буквально застряли в двух километрах от побережья Каспийского моря. Их вызволили спасатели.