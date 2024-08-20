Мужчина выпал из лодки и начал тонуть в Павлодаре

В Павлодаре спасли тонущего человека, который по неосторожности выпал из лодки. Инцидент произошел накануне, 19 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, при осмотре русла реки Усолка сотрудниками спасательного подразделения ДЧС Павлодарской области обнаружен тонущий мужчина 1987 года рождения, который по неосторожности выпал из лодки.

"Спасатели оперативно приплыли на лодке, спасли мужчину и доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался. Оказалось, что мужчина был в алкогольном опьянении. К счастью, на нем был спасательный жилет, но ремни не были пристегнутыми", - рассказали в МЧС.

Спасатели напомнили правила безопасности при нахождении в лодке:

надеть спасательный жилет;

заполнять лодку строго по грузоподъемности;

перед тем, как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убедиться в ее исправности и прочности;

в лодке должны быть спасательный круг и черпак для отлива воды;

во время движения лодки во избежание крена нельзя меняться местами и садиться на борт;

на водоеме держать лодку боком к сильному ветру и волне;

не выходить на воду в период действия штормового предупреждения;

если нужна помощь, звонить 112.