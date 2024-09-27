Спасатели лезли с одного балкона на другой, чтобы помочь павлодарке
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В Павлодаре спасли пожилую женщину. Чтобы попасть в ее квартиру, спасатели использовали альпинистское снаряжение и перебрались с одного балкона на другой, этажом ниже, передает Pavlodarnews.kz.
По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 26 сентября в 10.20 к ним обратились родственники пожилой женщины, которая продолжительное время не открывала дверь.
Спасатели выехали в квартиру по улице Естая. При помощи альпинистского снаряжения они спустились с балкона седьмого этажа на шестой, а затем, использовав специальные инструменты, открыли дверь.
Женщина лежала на полу. Спасатели, оказав ей первую помощь, вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую родственникам. Как оказалось, пенсионерка упала с кровати.
Ранее в Экибастузе вызволили из квартиры пенсионерку, которая упала и не могла встать. Спасателей вызвали соседи, которым лежащая женщина смогла позвонить. Дверь в квартиру открыли специальным инструментом.
Также оперативная помощь спасателей потребовалась в Экибастузе, где за запертой дверью в квартире одни остались малолетние дети. По словам матери, входная дверь захлопнулась. Спасатели при помощи специальных инструментов открыли ее в течение пары минут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2166972-spasateli-lezli-s-odnogo-balkona-na-drugoy-chtoby-pomoch-pavlodarke/
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