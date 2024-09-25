О трагической гибели студента сообщили в одном из вузов Алматы
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В Almaty Management University сообщили о трагической гибели своего студента. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в вузе, о случае стало известно сегодня, 25 сентября.
"Almaty Management University с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине студента нашего университета. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы. Университет оказывает полное содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении на сайте университета.
Также в администрации вуза выразили соболезнования родным и близким и пообещали оказать необходимую поддержку его семье. А также в вузе попросили воздержаться от распространения неподтвержденной информации.
Между тем мы запросили официальный комментарий в департаменте полиции города.
В ведомстве подтвердили информацию.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что молодой парень погиб в Алматы 23 сентября. Тогда было открыто уголовное дело в Ауэзовском районе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2165806-o-tragicheskoy-gibeli-studenta-soobshchili-v-odnom-iz-vuzov-almaty/
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