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О трагической гибели студента сообщили в одном из вузов Алматы

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Сигнальная лента на месте происшествия
Сигнальная лента. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Almaty Management University сообщили о трагической гибели своего студента. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в вузе, о случае стало известно сегодня, 25 сентября.

"Almaty Management University с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине студента нашего университета. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы. Университет оказывает полное содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении на сайте университета.

Также в администрации вуза выразили соболезнования родным и близким и пообещали оказать необходимую поддержку его семье. А также в вузе попросили воздержаться от распространения неподтвержденной информации.

Между тем мы запросили официальный комментарий в департаменте полиции города.

В ведомстве подтвердили информацию.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что молодой парень погиб в Алматы 23 сентября. Тогда было открыто уголовное дело в Ауэзовском районе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2165806-o-tragicheskoy-gibeli-studenta-soobshchili-v-odnom-iz-vuzov-almaty/

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