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Нашли шприц и порошок: появились подробности обнаружения тела экс-бойца ММА в Актау

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Шприц лежит на газоне
Шприц в траве. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

В Актау в зарослях деревьев обнаружили тело бывшего бойца ММА, рядом с которым нашелся шприц, а в носке покойного - порошкообразное вещество, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в третьем микрорайоне Актау 20 сентября примерно в 22.30 позади одного из домов обнаружили гнилостно разложенное тело.

"Личность мужчины установлена. В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке мужчины найдено порошкообразное вещество", - рассказали в ДП Мангистауской области.

Также было установлено, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогательства. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия.

Напомним, 20 сентября в Актау среди мусорных контейнеров нашли обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров. По данному факту начали досудебное расследование.

Сегодня стало известно, что в горах Алматинской области обнаружили тело 30-летнего мужчины. Спасатели транспортировали его и передали полицейским. Обстоятельств гибели, а также личность погибшего не раскрывают.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164816-nashli-shpric-i-poroshok-poyavilis-podrobnosti-obnaruzheniya-tela-eks-boyca-mma-v-aktau/

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