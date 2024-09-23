Нашли шприц и порошок: появились подробности обнаружения тела экс-бойца ММА в Актау

В Актау в зарослях деревьев обнаружили тело бывшего бойца ММА, рядом с которым нашелся шприц, а в носке покойного - порошкообразное вещество, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в третьем микрорайоне Актау 20 сентября примерно в 22.30 позади одного из домов обнаружили гнилостно разложенное тело.

"Личность мужчины установлена. В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке мужчины найдено порошкообразное вещество", - рассказали в ДП Мангистауской области.

Также было установлено, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогательства. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия.

Напомним, 20 сентября в Актау среди мусорных контейнеров нашли обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров. По данному факту начали досудебное расследование.

Сегодня стало известно, что в горах Алматинской области обнаружили тело 30-летнего мужчины. Спасатели транспортировали его и передали полицейским. Обстоятельств гибели, а также личность погибшего не раскрывают.