Нашли шприц и порошок: появились подробности обнаружения тела экс-бойца ММА в Актау
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В Актау в зарослях деревьев обнаружили тело бывшего бойца ММА, рядом с которым нашелся шприц, а в носке покойного - порошкообразное вещество, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в третьем микрорайоне Актау 20 сентября примерно в 22.30 позади одного из домов обнаружили гнилостно разложенное тело.
"Личность мужчины установлена. В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке мужчины найдено порошкообразное вещество", - рассказали в ДП Мангистауской области.
Также было установлено, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогательства. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия.
Напомним, 20 сентября в Актау среди мусорных контейнеров нашли обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров. По данному факту начали досудебное расследование.
Сегодня стало известно, что в горах Алматинской области обнаружили тело 30-летнего мужчины. Спасатели транспортировали его и передали полицейским. Обстоятельств гибели, а также личность погибшего не раскрывают.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164816-nashli-shpric-i-poroshok-poyavilis-podrobnosti-obnaruzheniya-tela-eks-boyca-mma-v-aktau/