Девочка из Тараза надела кольцо на палец: ей пришлось вызвать спасателей

13-летней девочке из Тараза понадобилась помощь после того, как она надела себе кольцо на палец. На помощь прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели в Таразе приехали к девочке на помощь - ребенок надела на палец кольцо и не смогла его снять с себя, предприняв различные попытки, сообщается в Telegram-канале МЧС.

К ней домой приехали спасатели и с помощью инструментов сняли украшение.

Недавно в Астане ребенок надел на голову детский горшок, однако снять его не сумел.

Также мы писали о мальчике из Павлодара, которому понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце. В другом случае в Астане девочка застряла головой между перилами на балконе квартиры. Ребенок не пострадал. Позже столичным спасателям пришлось забираться через окно в квартиру, где один находился годовалый ребенок. Малыш заперся в квартире, специалистов вызвала мать.