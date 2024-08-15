Мужчина упал со строительных лесов с высоты седьмого этажа и получил тяжелые травмы в Астане

Мужчина упал со строительных лесов с высоты седьмого этажа в Астане - он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ столицы.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 14 августа на проспекте Мангилик Ел.

Вследствие падения со строительных лесов с высоты седьмого этажа мужчина 1990 года был доставлен в городскую многопрофильную больницу №2.

Сообщается, что у него выявили ушиб головного мозга, легких и левой почки, политравму, закрытые переломы ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника.

"Было проведено экстренное оперативное лечение, госпитализирован в отделение реанимации", - сообщили в ведомстве.

Он - в тяжелом состоянии.

Напомним, несколько недель назад трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. По факту гибели начато досудебное расследование. Как оказалось, мужчина упал с высоты и разбился насмерть.

А в начале текущего месяца в столичном районе Нура мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ. Глубина траншеи - два метра.