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Мужчина упал со строительных лесов с высоты седьмого этажа и получил тяжелые травмы в Астане

Опубликовано:

Строительство дома
Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мужчина упал со строительных лесов с высоты седьмого этажа в Астане - он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ столицы.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 14 августа на проспекте Мангилик Ел.

Вследствие падения со строительных лесов с высоты седьмого этажа мужчина 1990 года был доставлен в городскую многопрофильную больницу №2.

Сообщается, что у него выявили ушиб головного мозга, легких и левой почки, политравму, закрытые переломы ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника.

"Было проведено экстренное оперативное лечение, госпитализирован в отделение реанимации", - сообщили в ведомстве.

Он - в тяжелом состоянии.

Напомним, несколько недель назад трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. По факту гибели начато досудебное расследование. Как оказалось, мужчина упал с высоты и разбился насмерть.

А в начале текущего месяца в столичном районе Нура мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ. Глубина траншеи - два метра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2149510-muzhchina-upal-so-stroitelnyh-lesov-s-vysoty-sedmogo-etazha-i-poluchil-tyazhelye-travmy-v-astane/

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