Женщина-гид потерялась в горах Алматинской области из-за густого тумана

Женщина потерялась в горах Алматинской области из-за густого тумана, накрывшего местность. Ее отыскали и доставили в город спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В горах Алматинской области спасен очередной турист, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"Сегодня днем женщина 1973 года рождения поднялась на гору Рахат в Талгарском районе. Но при нахождении на высоте местность накрыл густой туман и она, несмотря на то, что является профессиональным гидом, заблудилась.

К счастью, женщина нашла место, где ловила сотовая связь и смогла дозвониться на номер 112", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили потерявшуюся и благополучно доставили ее в город.

На днях в Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.

Мы также писали, что двое подростков пропали в горах на юге Казахстана, а на их поиски был поднят вертолет.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

изучите подробно свой маршрут;

избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;

услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;

при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;

следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.