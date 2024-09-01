Две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана
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Две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау - они отбились от группы из-за густого тумана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел сегодня, 1 сентября. Две женщины в возрасте 37 и 44 лет поднялись на пик Советов в горах Заилийского Алатау в составе туристической группы.
Во время спуска поднялся густой туман, туристы отстали от группы и заблудились. На вершине горы они смогли вызвать спасателей.
"Оперативная группа РОСО МЧС в тумане течении двух часов благодаря профессиональным знаниям местности обнаружила потерявшихся женщин, осмотрели и спустили их к лагерю, где их ждали остальные туристы", - сообщили в МЧС.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2155735-dve-zhenshchiny-zabludilis-v-gorah-zailiyskogo-alatau-iz-za-gustogo-tumana/