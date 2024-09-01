Две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана

Две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау - они отбились от группы из-за густого тумана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября. Две женщины в возрасте 37 и 44 лет поднялись на пик Советов в горах Заилийского Алатау в составе туристической группы.

Во время спуска поднялся густой туман, туристы отстали от группы и заблудились. На вершине горы они смогли вызвать спасателей.

"Оперативная группа РОСО МЧС в тумане течении двух часов благодаря профессиональным знаниям местности обнаружила потерявшихся женщин, осмотрели и спустили их к лагерю, где их ждали остальные туристы", - сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.