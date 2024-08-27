Мужчину придавило грунтом в Акмолинской области

В Акмолинской области началось досудебное расследование по факту гибели рабочего одного из предприятий при прокладке водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказывает пресс-служба ведомства, 24 августа в 16.55 в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что при проведении монтажных работ погиб рабочий.

"Предварительно установлено, что при прокладке водопроводных труб мужчину придавило грунтом. Погибший является уроженцем Алматинской области 1983 года рождения", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится заключение государственным инспектором труда.

В соответствии с ч.3 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Астане рабочий упал в траншею глубиной два метра и повредил ногу при проведении земляных работ. На поверхность его достали спасатели и передали сотрудникам скорой помощи.