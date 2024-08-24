Тело погибшего при неизвестных обстоятельствах подростка нашли в Атырауской области

Тело утонувшего при неизвестных обстоятельствах подростка 2010 года рождения нашли спасатели в Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, тело утонувшего подростка 2010 года рождения извлечено из воды силами спасателей на расстоянии 12 км от места происшествия в 07.03 утра 24 августа 2024 года.

"В поисках были задействованы 10 человек личного состава, 5 плавательных средств, 1 единица техники", - добавили в ДЧС Атырауской области.

В ведомстве отметили, что купальный сезон на территории региона в текущем году не открывали.

"Купание крайне опасно и может привести к трагическим последствиям. Призываем всех жителей и гостей области соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания в несанкционированных и необорудованных для этого местах", - обратились в ДЧС Атырауской области.

Напомним, ранее спасателям сообщили, что 22 августа в реке Жайык в районе села Акжар утонул ребенок. По прибытии выяснилось, что мальчик 2010 года рождения погиб во время купания в необорудованном месте при неизвестных обстоятельствах. Водолазы приступили к поискам.

В ДП Атырауской области пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а всех подростков, кто в момент инцидента находился на месте происшествия, допрашивают. Началось всестороннее расследование.