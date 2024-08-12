Автопогрузчик убил человека в Кокшетау

В Кокшетау во время ремонтных работ на рабочего предприятия упал автопогрузчик, в результате 37-летний мужчина погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 8 августа в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что на одном из предприятий скончался 37-летний житель Зерендинского района.

В ходе предварительного следствия установлено, что при ремонтных работах на мужчину упал автопогрузчик.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственным инспектором труда.

Отметим, что согласно ч.3 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Акмолинской области полицейские также начали расследование по факту гибели тракториста, который получил травмы на рабочем месте в одном из ТОО.