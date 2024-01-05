Тракторист умер в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские проводят расследование по факту гибели тракториста, который получил травмы на рабочем месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 января около 20.00 в Буландынский отдел полиции поступило сообщение о происшествии на одном из ТОО.

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что работник предприятия, находясь на рабочем месте, получил увечья, в результате которых скончался в больнице", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Факт гибели на производстве зарегистрирован по ч.3 ст.156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится специальное расследование государственного инспектора труда.

Отметим, что согласно ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В конце 2023 года в правительстве озвучили показатели безопасности труда. Как отметил премьер-министр, ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тыс. человек. На заседании была рассмотрена концепция безопасного труда в Казахстане до 2030 года.

Также ранее сообщалось, кто должен оплатить ущерб и лечение при несчастном случае на работе.