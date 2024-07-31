Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Актобе
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Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - инцидент произошел сегодня в Актобе. Подробности озвучили в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации спасателей, падение случилось на территории пятиэтажного жилого дома.
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
Ранее в ведомстве отмечали, что открытое окно опасно для детей.
МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- Не устанавливать мебель вблизи окон;
- Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2142754-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-aktobe/