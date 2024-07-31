Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Актобе

Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - инцидент произошел сегодня в Актобе. Подробности озвучили в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации спасателей, падение случилось на территории пятиэтажного жилого дома.

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Ранее в ведомстве отмечали, что открытое окно опасно для детей.

МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;

Не устанавливать мебель вблизи окон;

Окна должны быть со специальными защитными устройствами;

Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.