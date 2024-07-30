Туристку эвакуировали на вертолете с подножия Белухи в ВКО (видео)

Спасатели на вертолете эвакуировали женщину, получившую травму ноги в горах ВКО. Ее доставили в Усть-Каменогорск и передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, в Катон-Карагайском районе у подножия горы Белуха во время прогулки в составе туристической группы женщина 1973 года рождения получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься.

"Нуждалась в медицинской помощи и транспортировке. Оперативно был организован вылет спасателей и врачей центра медицины катастроф на вертолете "Казависпас" МЧС", - рассказали в ведомстве.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь и эвакуировали в Усть-Каменогорск, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее в Большом Алматинском ущелье были спасены и спущены вниз два туриста 14 и 16 лет. Как оказалось, они поднялись в горы и заблудились, спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью.

Также в Карасайском районе Алматинской области проводились поиски 45-летнего мужчины, который заблудился в горах. Поисковая группа нашла его вблизи ущелья Известковое. В медицинской помощи турист не нуждался.