"Не могла свое имя произнести": семилетнюю девочку нашли в лесопосадке в Караганде

В лесопосадке Караганды нашли 7-летнюю девочку, которая гуляла совершенно одна, передает "31 канал". Ранее уже рассматривался вопрос о лишении родителей прав на воспитание.

По данным телеканала, грязного и голодного ребенка нашли в лесопосадке Караганды. Девочка одна прошла много километров - из района Федоровки до Михайловки. Нашли ее и вызвали полицию неравнодушные люди.

"Что нас больше всего поразило – то, что мы не поняли даже, как ее зовут. Ребенок 7 лет, она знает, что ей 7 лет, но при этом она не могла четко произнести свое имя. То есть, у ребенка были проблемы с речью. И в общем с выражением своих мыслей она разговаривает непонятно, речь нечеткая, неясная", - рассказала руководитель кризисного центра для женщин и детей, пострадавших от бытового насилия, ПРИ ЧФ "Коргау-Астана" Даяна Казиева.

Девочку полицейские доставили в центр "Шанс". По словам сотрудников, она явно отстает в развитии.

Они поняли, что девочка вышла гулять с собаками и просто забрела в лес, что ее обижают дома, а родители злоупотребляют спиртным. Также предполагают, что она могла подвергаться насилию – ребенок тревожный, агрессивный и не доверяет людям.

Сотрудники кризисного центра сообщили в отдел опеки и отправили ее в центр адаптации для несовершеннолетних.

По данным полиции, родители девочки уже стоят на учете с прошлого года. В декабре комиссия по защите прав детей уже рассматривала вопрос о лишении их родительских прав, тогда им дали шанс на исправление.

В прошлом году в Медеуском районе Алматы нашли троих детей-"маугли". Они были не ухожены, в доме, по словам полицейских, царила антисанитария. В доме находилась женщина в состоянии опьянения. Позже стало известно, что одного из родителей детей-"маугли" оштрафовали.

До этого больных, голодных и раздетых детей нашли в одной из квартир Экибастуза. Как выяснилось, дети, которых обнаружили волонтеры, никогда не были прикреплены к поликлиникам. Их мать пояснила медикам, что сама справлялась с лечением. Позже прошел суд над родителями детей.