Детей-"маугли" нашли в Алматы: на родителя наложили штраф

Обстановка в доме, где нашли детей. Фото: ДП Алматы

Одного из родителей найденных в Медеуском районе Алматы детей-"маугли" оштрафовали. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате города.

В акимате сообщили, что сотрудники Управления образования Алматы экстренно выехали по адресу проживания детей.

"Были приняты меры по дальнейшему устройству детей центр, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В данный момент органом опеки Медеуского района поданы документы на комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса по лишению родительских прав.

В отношении родителя наложен штраф за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и нарушение прав детей", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Медеуском районе Алматы нашли троих детей-"маугли". Они были не ухожены, в доме, по словам полицейских, царила антисанитария. В доме находилась женщина в состоянии опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032714-detey-maugli-nashli-v-almaty-na-roditelya-nalozhili-shtraf/