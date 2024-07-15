Подростка спасли в горах в Алматинской области
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16-летнего подростка спасли в горах в Алматинской области. Юноша днем поднялся в горы, но спуститься самостоятельно не смог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Талгарском районе с горы "Большой Алматинский пик" спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен и спущен с горы высотой 2600 метров 16-летний подросток.
В Telegram-канале МЧС говорится, что юноша днем поднялся в горы и не смог самостоятельно спуститься. В медицинской помощи молодой турист не нуждался.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134476-podrostka-spasli-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti/