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Витрина рухнула на мужчин в Павлодаре

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Разбитые стекла
Разбитая витрина. Иллюстративное фото: alexh / Gety Images

В Павлодаре трое мужчин пострадали от падения витрины возле торговой точки. Они были госпитализированы в больницу с различными резаными ранами, передает "Павлодар-онлайн".

По сообщению Павлодарской областной станции скорой помощи, происшествие случилось в выходные.

"Сразу три человека пострадали после падения на них витрины. Все произошло днем 13 июля возле одной из уличных торговых точек Павлодара. Мужчин 1972, 1995 и 1997 годов рождения с различными резаными ранами доставили в городскую больницу №1", - рассказали на станции скорой помощи в Павлодаре.

Также в Павлодарском районе медицинская помощь понадобилась 45-летнему мужчине, который упал с лошади. Из села Жанакала с ушибами и переломами его госпитализировали в Павлодарскую городскую больницу №1.

Еще один человек пострадал от падения в селе Байдала. 63-летний мужчина упал в яму глубиной около двух метров. Очевидцы на своем автомобиле решили доставить его к медикам и параллельно вызвали скорую помощь. В итоге мужчину с тяжелыми травмами головы госпитализировали в больницу.

За последние трое суток медики выезжали и на ДТП. В одном из случаев на 27-летнюю девушку наехал автомобиль.

"13 июля около 22.00 в скорую помощь поступил вызов о наезде на пешехода, который произошел на трассе в Щербактинском районе. Медицинская бригада была на месте через 9 минут после звонка, однако спасти пострадавшую не удалось - 27-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили на областной станции скорой помощи.

14 июля около 18.00 в Аксу в аварию попала 33-летняя женщина-водитель, которая находилась на 38 неделе беременности. Медики были на месте происшествия уже спустя четыре минуты. Женщину доставили в приемный покой городской больницы.

Ранее на трассе в Карагандинской области столкнулись пассажирский автобус и автомобиль. На месте погибли 4 пассажира легкового авто и один пассажир автобуса. 11 человек доставили в больницу с различными травмами.

А в Жуалынском районе Жамбылской области пять человек погибли на трассе Западная Европа - Западный Китай в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Еще пять человек госпитализировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134227-vitrina-ruhnula-na-muzhchin-v-pavlodare/

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