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"С особенностями поведения": в МВД прокомментировали смерть танцевавшей на окне девушки

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Девушка висит на окне
Девушка свисает из окна. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

В кулуарах сената заместитель главы МВД Марат Кожаев прокомментировал случай со смертью девушки в Алматы, которая танцевала на окне, передает корреспондент NUR.KZ.

Накануне в Telegram-канале "Almaty News" было опубликовано видео с девушкой, которая вылезает на наружную часть окна и совершает движения, напоминающие танец. За кадром люди предупреждают девушку о возможном падении, но она лишь смеется.

В описании к видео указывалось, что подписчики сообщили о падении девушки с окна, примерно в 7 часов утра.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы корреспонденту NUR.KZ накануне сообщили, что обстоятельства трагедии выясняются.

"По факту самоубийства девушки возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорилось в комментарии.

Сегодня несчастный случай прокомментировал замглавы МВД Марат Кожаев.

"Ситуация имела место. Девушка - гражданка соседнего государства, Кыргызстана. С особенностями поведения - на сегодняшний день установлено. Появляется информация от родственников о том, что она имеет проблемы с психическим здоровьем.

По этому поводу зарегистрировано в ЕРДР. Проводится расследование. Сказать, почему она сделала это, на сегодня я вам не могу. Обстоятельства установят", - сообщил Кожаев.

В марте мы писали, что в одном из многоэтажных домов Алматы произошло ЧП: женщина выпала с верхних этажей.

Недавно в Степногорске девушка, оставшись взаперти в квартире, неудачно вышла из дома через окно и повредила ногу.

На прошлой неделе в Павлодарской области женщина выпала с третьего этажа и повисла на дереве - на помощь пришли спасатели. Вызволить ее удалось с помощью трехколенной лестницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2124909-s-osobennostyami-povedeniya-v-mvd-prokommentirovali-smert-tancevavshey-na-okne-devushki/

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