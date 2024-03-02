Полицейского ранили в голову при спасении девочки в Семее

Подросток позвонила в полицию, заявив, что незнакомый мужчина преследует ее. На место прибыли полицейские, одного из которых ранили в голову, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

29 февраля 13-летняя девочка в Семее позвонила в полицию и заявила, что неизвестный мужчина преследует ее.

"Оператору "102" ребенок пояснил, что ожидает в магазине, боится выйти", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

На место оперативно прибыли стражи порядка, заметившие подозрительного мужчину около супермаркета. Как рассказали в МВД, полицейские попытались выяснить у него, что происходит, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на них.

"Отвлекая агрессивного мужчину, полицейские по рации запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. При выходе из служебного автотранспорта для пресечения противоправных действий патрульный Асхат Ахатов был подвергнут нападению преступника, который нанес ножевое ранение стражу порядка", – сообщили в МВД.

Раненый трижды в голову патрульный Ахатов вместе с коллегами обезвредил преступника. Полицейского доставили в больницу.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.

Видео операции опубликовано здесь.

Согласно статье 380-1 УК РК, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.