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Мужчину едва не унесло течением во время купания в Актау

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Спасение мужчины в Актау
Спасение мужчины. Кадр из видео: МЧС РК

В Актау спасатели пришли на помощь мужчине, которого начало уносить течением, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

Мужчину 1984 года рождения, которого во время купания начало уносить течением, вытащили на берег.

Его передали в руки медиков - бригаде скорой медицинской помощи.

Мы также недавно писали, что в Каспийское море мужчину унесло течением на доске для серфинга - сотрудники МЧС доставили его на берег. Сообщалось, что двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС публиковали правила поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять детей без присмотра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122689-muzhchinu-edva-ne-uneslo-techeniem-vo-vremya-kupaniya-v-aktau-video/

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