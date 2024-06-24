Мужчину едва не унесло течением во время купания в Актау
Опубликовано:
В Актау спасатели пришли на помощь мужчине, которого начало уносить течением, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.
Мужчину 1984 года рождения, которого во время купания начало уносить течением, вытащили на берег.
Его передали в руки медиков - бригаде скорой медицинской помощи.
Мы также недавно писали, что в Каспийское море мужчину унесло течением на доске для серфинга - сотрудники МЧС доставили его на берег. Сообщалось, что двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь.
Ранее сотрудники МЧС публиковали правила поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять детей без присмотра.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122689-muzhchinu-edva-ne-uneslo-techeniem-vo-vremya-kupaniya-v-aktau-video/