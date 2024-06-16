"Отвратительно": британские полицейские сбили корову и вызвали возмущение жителей страны

Министр внутренних дел Великобритании потребовал объяснений от полицейских после того, как всю страну возмутило видео с двойным наездом на корову, передает NUR.KZ.

Аккаунт UB1UB2 West London (Southall) на платформе X опубликовал видео, на котором видно, как полицейская машина дважды совершает наезд на корову. Очевидцы, снимавшие видео, сначала со смехом наблюдают за погоней. Но, когда полицейские совершили два подряд наезда, очевидцы начинают кричать на полицейских.

Видео вызвало возмущение общественности. На данный момент у него более 18 миллионов просмотров. Люди оставляют гневные комментарии.

"Это нужно было сделать более безопасно. Не нужно быть такими жестокими", "Это неприемлемо", "Абсолютно отвратительно" - такие комментарии оставляют пользователи.

Недовольство выразил и министр внутренних дел страны Джеймс Клеверли.

"Я не вижу никакой разумной необходимости в этом действии. Я запросил полных и срочных объяснений по этому поводу. Кажется, это было слишком", - написал министр.

После выпустила специальное обращение к общественности. Они сообщили, что сообщение о бегающей по дорогам корове получили 14 июня. Полиция заявила, что к ним поступало много звонков от жителей, которые переживали за автомобили и здоровье других людей.

"Офицеры были крайне обеспокоены безопасностью населения и в течение нескольких часов пробовали несколько вариантов безопасной поимки коровы. К сожалению, это не увенчалось успехом, и было принято решение остановить его с помощью полицейской машины", - объяснили в полиции. В сообщении сказано, что корову 15 июня осмотрел ветеринар, у которого она все еще находится под наблюдением. Найден и владелец коровы. Главный инспектор Сэм Адкок поблагодарил всех за беспокойство и повторил, что решение использовать полицейскую машину было принято только после того, как другие методы остановить корову оказались безуспешными. Он пообещал провести расследование, но добавил, что полиция всегда будет сосредоточена на обеспечении безопасности населения.

Ранее в Сети появилась информация о том, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. Позже в ДП Акмолинской области прокомментировали инцидент.

"Отделом полиции Зерендинского района проведена проверка, в ходе которой полицейские привлекли к ответственности водителя за жестокое обращение с животным", - рассказали в ведомстве.

В Казахстане, согласно ст.407-1 КоАП РК, жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге).

Ранее писали, что наезд на скота может нанести значительный ущерб здоровью и имуществу человека. Но при этом еще нужно доказать, кто является виноватой стороной. Подробнее о том, кто и какую понесет ответственность, читайте в нашем материале.