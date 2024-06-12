Мужчина упал на вилы и получил разрыв легкого в СКО
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Житель Северо-Казахстанской области попал в больницу в критическом состоянии - мужчина упал на вилы и получил разрыв легкого, передает агентства Kazinform.
Как рассказали журналистам в пресс-службе больницы, 43-летнего мужчину госпитализировали почти неделю назад. Пять суток он провел в реанимации.
В больницу казахстанца доставили с колото-резаными ранениями по передне-боковой стенке грудной клетки, в области предплечья и плеча с активным кровотечением. По данным издания, мужчина упал на вилы.
"Провели операцию по ушиванию разрывов легкого. Пять дней он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния пациента перевели в отделение хирургии. У мужчины есть множество сопутствующих заболеваний, что усложняет процесс выздоровления", - рассказали в больнице.
Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. В медучреждении подчеркнули, что персонал и врачи делают все возможное, чтобы вернуть пациента к полноценной жизни.
Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области пенсионерка решила спуститься в погреб за вареньем, но оступилась и упала. В итоге женщина просидела в погребе несколько часов, ее вызволили спасатели.
А в марте сообщалось, что в Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115876-muzhchina-upal-na-vily-i-poluchil-razryv-legkogo-v-sko/