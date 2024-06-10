Потолок обрушился на женщину с ребенком в одном из ЖК в Астане (видео)

Обрушение потолка попало на видео в одном из ЖК Астаны - в момент падения там проходили женщина и ребенок. Инцидент прокомментировали в управлении контроля и качества городской среды, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в пабилке Astana_brothers. На кадрах видно, что с потолка течет вода, а в момент, когда к лестничному пролету подходят женщина и ребенок, сверху падает гипсокартон, пролетая в сантиметрах от них.

Автор указал, что ролик снят в пятом подъезде ЖК "Коктем" в Астане. По его словам, жильцы жалуются на недоработки застройщика, в частности, на проблему с ливневкой. Сообщается, что вода затапливает первые этажи.

К публикации также прикреплены еще несколько видео, где можно увидеть, как вода затапливает здание.

В ДЧС столицы по факту падения потолка на женщину и ребенка сообщили, что некто не обращался по этому инциденту.

В управлении контроля и качества городской среды Астаны прокомментировали данную публикацию.

Там сообщали, что управлением в отношении застройщика ТОО "Sayran Социал" была проведена внеплановая проверка от 18 марта 2024 года.

"По результатам проверки в отношении застройщика выдано предписание от 28 марта 2024 года об устранении допущенных нарушений. В связи с неисполнением требований настоящего предписания, управлением был направлен материал в судебные органы для исполнения. В настоящее время, дело по иску об обязании исполнения требовании предписания принято в производство Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны 4 июня 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в апреле в Актобе во время установки рекламного щита часть конструкции рухнула на крышу остановки. Пострадали три женщины.

В ДП пояснили, что пострадавших госпитализировали. Началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В марте в Актюбинской области на 2-летнего малыша упало зеркало, из-за чего он получил проникающее ранение в мозг. Ребенка экстренно прооперировали.

Сообщалось, что провели операцию по удалению инородного тела, диагноз - проникающее ранение в головной мозг. Двое суток ребенок был в реанимации.