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Потолок обрушился на женщину с ребенком в одном из ЖК в Астане (видео)

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Женщина с ребенком на лестнице
Женщина с ребенком. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

Обрушение потолка попало на видео в одном из ЖК Астаны - в момент падения там проходили женщина и ребенок. Инцидент прокомментировали в управлении контроля и качества городской среды, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в пабилке Astana_brothers. На кадрах видно, что с потолка течет вода, а в момент, когда к лестничному пролету подходят женщина и ребенок, сверху падает гипсокартон, пролетая в сантиметрах от них.

Автор указал, что ролик снят в пятом подъезде ЖК "Коктем" в Астане. По его словам, жильцы жалуются на недоработки застройщика, в частности, на проблему с ливневкой. Сообщается, что вода затапливает первые этажи.

К публикации также прикреплены еще несколько видео, где можно увидеть, как вода затапливает здание.

В ДЧС столицы по факту падения потолка на женщину и ребенка сообщили, что некто не обращался по этому инциденту.

В управлении контроля и качества городской среды Астаны прокомментировали данную публикацию.

Там сообщали, что управлением в отношении застройщика ТОО "Sayran Социал" была проведена внеплановая проверка от 18 марта 2024 года.

"По результатам проверки в отношении застройщика выдано предписание от 28 марта 2024 года об устранении допущенных нарушений. В связи с неисполнением требований настоящего предписания, управлением был направлен материал в судебные органы для исполнения. В настоящее время, дело по иску об обязании исполнения требовании предписания принято в производство Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны 4 июня 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115183-potolok-obrushilsya-na-zhenshchinu-s-rebenkom-v-odnom-iz-zhk-v-astane-video/

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