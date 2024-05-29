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Эзотерика

Тела двух мужчин извлекли из водоемов в Атырауской области

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Лодка на реке
Река. Иллюстративное фото: Aleksandr Titov / Getty Images

В Атырауской области сегодня из водоемов вытащили тела двух жителей. Поиски одного из них продолжались почти неделю - мужчина ушел на рыбалку, но так и не вернулся, передает "Мой город".

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области, днем 29 мая из озера Камыскол спасатели извлекли тело 33-летнего мужчины и передали полицейским. Выяснилось, что его вот уже почти неделю ищут родственники - по их словам, мужчина направился на личной лодке на рыбалку, но так и не вернулся.

В этот же день позже спасатели извлекли из речной воды тело 24-летнего парня в Махамбетском районе области. Сообщается, что ранее он вышел из крестьянского хозяйства на выпас скота и пропал.

В ДЧС добавили, что всего за минувшие сутки в водоемах были найдены тела трех человек.

Ранее мы писали, что в Астане определили места для купания. Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.

Кроме того, начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов приводил правила поведения на воде:

  • не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;
  • нельзя купаться и нырять в незнакомых местах;
  • не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого.

Добавим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

  • плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
  • нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
  • приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
  • хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2109093-tela-dvuh-muzhchin-izvlekli-iz-vodoemov-v-atyrauskoy-oblasti/

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