Тела двух мужчин извлекли из водоемов в Атырауской области

В Атырауской области сегодня из водоемов вытащили тела двух жителей. Поиски одного из них продолжались почти неделю - мужчина ушел на рыбалку, но так и не вернулся, передает "Мой город".

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области, днем 29 мая из озера Камыскол спасатели извлекли тело 33-летнего мужчины и передали полицейским. Выяснилось, что его вот уже почти неделю ищут родственники - по их словам, мужчина направился на личной лодке на рыбалку, но так и не вернулся.

В этот же день позже спасатели извлекли из речной воды тело 24-летнего парня в Махамбетском районе области. Сообщается, что ранее он вышел из крестьянского хозяйства на выпас скота и пропал.

В ДЧС добавили, что всего за минувшие сутки в водоемах были найдены тела трех человек.

Ранее мы писали, что в Астане определили места для купания. Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.

Кроме того, начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов приводил правила поведения на воде:

не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии;

нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;

нельзя купаться и нырять в незнакомых местах;

не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого.

Добавим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо: