Мужчину зажало плитой при дворовых работах в ВКО (видео)
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Внештатному сотруднику КСК зажало ногу плитой во время дворовых работ в ВКО - мужчине потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел в городе Серебрянск при проведении плановых работ во дворе многоэтажки. Ногу мужчины зажало плитой.
На помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО.
"Пришлось также задействовать погрузчик. С помощью спасательной веревки мужчину, 1973 года рождения, сотрудники МЧС подняли и передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, согласно статье 187 Трудового кодекса РК, работодатель обязан организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему и при необходимости его доставку в организацию здравоохранения.
- сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, (состояние оборудования и механизмов, орудия труда) в таком же виде, как в момент происшествия, при условии, что это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а нарушение непрерывности производственного процесса не приведет к аварии, а также произвести фотографирование места несчастного случая;
- немедленно проинформировать о несчастном случае близких родственников пострадавшего и направить сообщение в государственные органы и организации;
- в течение суток сообщить о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, по форме, установленной уполномоченным государственным органом по труду в местный орган по инспекции труда, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности при несчастных случаях, происшедших на опасных производственных объектах, в территориальное подразделение государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях профессионального заболевания или отравления, представителям работников, правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный случай, а также не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении несчастного случая, уведомить страховую организацию, с которой у него заключен договор на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2097188-muzhchinu-zazhalo-plitoy-pri-dvorovyh-rabotah-v-vko-video/