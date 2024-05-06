Мужчину зажало плитой при дворовых работах в ВКО (видео)

Внештатному сотруднику КСК зажало ногу плитой во время дворовых работ в ВКО - мужчине потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в городе Серебрянск при проведении плановых работ во дворе многоэтажки. Ногу мужчины зажало плитой.

На помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО.

"Пришлось также задействовать погрузчик. С помощью спасательной веревки мужчину, 1973 года рождения, сотрудники МЧС подняли и передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, согласно статье 187 Трудового кодекса РК, работодатель обязан организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему и при необходимости его доставку в организацию здравоохранения.