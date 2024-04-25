Сидящий на краю балкона ребенок напугал актюбинцев

В Актобе ребенок, свесив ноги на улицу, сидел на подоконнике балкона многоэтажки. Очевидцы вызвали полицию. Инцидент чудом не закончился трагедией, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Актобе с начала года уже трое детей по неосторожности выпали из окна.

Видео с развлечениями шестилетнего ребенка на балконе третьего этажа 24 апреля сняли актюбинцы. Мальчик свесил ноги на улицу, сидя на самом краю подоконника.

Очевидцы позвонили стражам порядка. На место выехали сотрудники ювенальной полиции и провели профилактическую беседу с родителями.

А 18 апреля в Актобе из окна первого этажа многоэтажного дома по проспекту Абая выпала двухлетняя девочка.

"Родители находились на работе, а ребенок был под присмотром пятилетней сестры. Пострадавшая с мамой находится в больнице", - рассказали в МВД.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся выпадениях из окон детей младшего возраста.

"Дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их", - отметили в ведомстве.

Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: