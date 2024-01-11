Жительница ВКО потеряла сына в автобусе

Поездка в общественном транспорте обернулась для жительницы ВКО обращением в полицию. Мальчик уехал на автобусе один. Стражи порядка нашли ребенка и передали матери, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 10 января на оперативный канал "102" обратилась жительница ВКО и сообщила, что потеряла сына.

Женщина рассказала, что она вместе со своим 7-летним ребенком ехала в автобусе в Усть-Каменогорск из поселка Касыма Кайсенова.

"Когда автобус доехал до остановки "Мечеть", они вышли, чтобы пересесть на городской общественный транспорт. Все время, пока они ждали нужный им автобус, мальчик был на глазах и играл рядом", - рассказали в ДП региона.

Спустя некоторое время на остановку прибыл один из маршрутных автобусов.

"Зайдя в него, женщина решила уточнить у пассажиров, по какому маршруту он следует. Выяснив, что до нужной им остановки этот транспорт не едет, она вышла, однако заметила, что ее сына нет", - пояснили в ведомстве.

Не теряя времени, мать несовершеннолетнего обратилась в полицию. Она рассказала, что в это время на остановку прибыл маршрут №60 и, вероятнее всего, ее ребенок зашел в него, но не успел выйти вместе с ней.

Как только поступило сообщение, сотрудники дежурной части направили ориентировку. По указанному маршруту отправился экипаж "Қыран-63".

Полицейские на остановке вошли в салон автобуса. Они нашли мальчика, который искал свою маму. Стражи порядка связались с заявительницей и сообщили, что ее сын найден невредимым.

"Мама мальчика выразила признательность за профессионализм сотрудников полиции, которые вовремя пришли на помощь и нашли ее ребенка", - отметили в пресс-службе ДП ВКО.

Стражи порядка предупреждают, что необходимо внимательно смотреть за своими детьми. В случае исчезновения ребенка или близких родственников, надо сразу сообщать об этом в полицию по телефону "102", не теряя времени на самостоятельные поиски.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: