Мать и сын погибли в собственном доме в ВКО

Сегодня в Шемонаихинском районе из-за отравления угарным газом погибли два человека. А позавчера по той же причине умерла женщина еще в одном районе ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Так, сообщается, что 8 марта в Уланском районе ВКО в жилом доме без признаков жизни была обнаружена женщина 1950 года рождения. В первую городскую больницу с признаками отравления угарным газом был доставлен ее сын 1973 года рождения.

Причиной произошедшего, по информации спасателей, стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – неочищенный дымоход.

"Второй случай произошел в Шемонаихинском районе 10 марта. В селе Камышенка от отравления угарным газом скончались дома женщина 1965 года рождения и ее сын 1989 года рождения. Второй сын 1986 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Причина произошедшего – задымление печи.

Напомним, в конце февраля в Алгабасском сельском округе области Ұлытау в частном доме были найдены тела троих человек, отравившихся угарным газом.

Что делать при отравлении угарным газом?

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

при легких отравлениях (головокружение и тошнота) – быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);

если пострадавший в сознании – дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;

если пострадавший без сознания – немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите "103".

Для вызова службы спасения наберите "112".