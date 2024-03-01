Ушедшую из больницы женщину нашли мертвой в Костанае
Опубликовано:
В Костанае женщину, которая отказалась от госпитализации и ушла из больницы, нашли мертвой. Полиция назначила экспертизы, передает издание "Костанайские новости".
68-летняя казахстанка пропала в ночь на 29 февраля.
По данным издания, вечером ей стало плохо, и на "скорой" ее доставили в приемный покой. Там осмотрели, предложили госпитализацию. Женщина отказалась. Сотрудники приемного покоя вызвали ей такси, она уехала на нем, но домой так и не пришла.
Родные забили тревогу и приступили к поискам - горожанку искали 50 полицейских и 150 волонтеров.
Позже в департаменте полиции сообщили, что тело женщины без видимых признаков насильственной смерти было найдено недалеко от ее дома.
"По данному факту назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в полиции.
Предварительная причина смерти - переохлаждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2063867-ushedshuyu-iz-bolnitsy-zhenschinu-nashli-mertvoy-v-kostanae/