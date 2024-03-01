Ушедшую из больницы женщину нашли мертвой в Костанае

В Костанае женщину, которая отказалась от госпитализации и ушла из больницы, нашли мертвой. Полиция назначила экспертизы, передает издание "Костанайские новости".

68-летняя казахстанка пропала в ночь на 29 февраля.

По данным издания, вечером ей стало плохо, и на "скорой" ее доставили в приемный покой. Там осмотрели, предложили госпитализацию. Женщина отказалась. Сотрудники приемного покоя вызвали ей такси, она уехала на нем, но домой так и не пришла.

Родные забили тревогу и приступили к поискам - горожанку искали 50 полицейских и 150 волонтеров.

Позже в департаменте полиции сообщили, что тело женщины без видимых признаков насильственной смерти было найдено недалеко от ее дома.

"По данному факту назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в полиции.

Предварительная причина смерти - переохлаждение.