Фото с обглоданным человеком ужаснули казахстанцев

В Казнете появились жуткие фото с обглоданным телом человека, которого, возможно, загрызли дикие животные. В ДП Акмолинской области сообщили, что снимки сделаны не в Казахстане, передает NUR.KZ.

Казахстанцев ужаснули распространяемые в Сети снимки с телом мужчины, которого якобы загрызли животные. Между тем в ДП Акмолинской пояснили, что они не имеют отношения к Казахстану.

Событие имело место в России. По данным 93.ru, тело 47-летнего мужчины нашли на Кубани 14 января в поле между хуторами Журавлевка и Джумайловка. На тот момент останки уже успели обглодать дикие птицы и бродячие собаки, не исключено, что его кости объели шакалы, пояснили в Минприроды Кубани.

В соцсетях также появились предположения, что растерзать до смерти мужчину мог волк. Как уточнили в ведомстве, следов хищника на месте обнаружено не было. Кроме того, на сегодняшний день по всему краю нет ни одного случая нападения волка на людей.

В настоящее время следком проводит доследственную проверку, чтобы установить точные причины смерти мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области в сарай одного из местных жителей проник неизвестный хищник. В итоге были обнаружены 15 туш обескровленных овец. После происшествия местные власти поручили сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за дикими животными.

Также в конце декабря прошлого года хищник загрыз целую отару овец в СКО. Специалисты нашли на тушах погибших домашних животных следы царапин и укусов – причиной смерти стали повреждения гортани. А при осмотре территории на удалении 500-600 метров были обнаружены следы, схожие со следами рыси.