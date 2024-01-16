Аксакала в летней обуви нашли в мороз на улице в Павлодаре

Ранним утром 12 января в Павлодаре был обнаружен заблудившийся аксакал в летней обуви. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили пожилого мужчину домой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, благодарность поступила от местного жителя экипажу автопатруля в составе старшего лейтенанта Ерсына Каирбекова и капитана Дамира Мукатаева.

"В 05.30 утра 12 января возле магазина ко мне подошел аксакал, который сказал, что он потерялся. Я вызвал сотрудников полиции, которые оперативно приехали и оказали ему помощь. Молодцы! Желаю удачи в нелегком труде", - написал Александр.

Аксакал в мороз находился на улице в летней обуви. К сожалению, он толком не мог ничего объяснить и назвать свой адрес проживания. Однако стражи порядка смогли установить адрес и доставили его домой.

"У нас общая единая миссия - помогать жителям региона, оказавшимся в тех или иных сложных обстоятельствах", - говорят полицейские.

А накануне Нового года в Павлодаре полицейские, включив сигнальные устройства, помогли быстро довезти ребенка в больницу. Медики сразу поместили малыша в реанимацию. Отец ребенка поблагодарил стражей порядка за помощь.

В Астане в конце 2023 года двое полицейских во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков, которые госпитализировали мужчину.

В декабре дальнобойщик из Кыргызстана едва не стал жертвой морозов в Павлодарской области. Его машина сломалась, сам он заболел в пути. Ему помогли полицейский и его семья. Водитель лечился у него дома трое суток, а стражи порядка отбуксировали его машину в поселок, где произвели ремонт.