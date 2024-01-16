Аксакала в летней обуви нашли в мороз на улице в Павлодаре
Опубликовано:
Ранним утром 12 января в Павлодаре был обнаружен заблудившийся аксакал в летней обуви. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили пожилого мужчину домой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, благодарность поступила от местного жителя экипажу автопатруля в составе старшего лейтенанта Ерсына Каирбекова и капитана Дамира Мукатаева.
"В 05.30 утра 12 января возле магазина ко мне подошел аксакал, который сказал, что он потерялся. Я вызвал сотрудников полиции, которые оперативно приехали и оказали ему помощь. Молодцы! Желаю удачи в нелегком труде", - написал Александр.
Аксакал в мороз находился на улице в летней обуви. К сожалению, он толком не мог ничего объяснить и назвать свой адрес проживания. Однако стражи порядка смогли установить адрес и доставили его домой.
"У нас общая единая миссия - помогать жителям региона, оказавшимся в тех или иных сложных обстоятельствах", - говорят полицейские.
А накануне Нового года в Павлодаре полицейские, включив сигнальные устройства, помогли быстро довезти ребенка в больницу. Медики сразу поместили малыша в реанимацию. Отец ребенка поблагодарил стражей порядка за помощь.
В Астане в конце 2023 года двое полицейских во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков, которые госпитализировали мужчину.
В декабре дальнобойщик из Кыргызстана едва не стал жертвой морозов в Павлодарской области. Его машина сломалась, сам он заболел в пути. Ему помогли полицейский и его семья. Водитель лечился у него дома трое суток, а стражи порядка отбуксировали его машину в поселок, где произвели ремонт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2055774-aksakala-v-letney-obuvi-nashli-v-moroz-na-ulitse-v-pavlodare/