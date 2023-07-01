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Спорткомплекс обрушился в Карагандинской области (видео)

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Обрушение спорткомплекса в Карагандинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В поселке Шубарколь Нуринского района Карагандинской области очевидцы сняли на видео обрушение спортивного комплекса. Ситуацию прокомментировали в районном акимате и компании, в чей собственности находится здание, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео распространилось в Сети и вызвало резонанс. Пользователи пишут, что в здании ежедневно проводили досуг работники местного карьера.

Ситуацию прокомментировали в акимате Нуринского района. В ведомстве сообщили, что спорткомплекс является собственностью АО "Шубарколь комир".

В пресс-службе компании эту информацию подтвердили и отметили, что здание находилось на реконструкции с апреля.

"На территории разреза "Центральный" велись ремонтные работы культурно-спортивного комплекса. Здание было построено в 1989 году. Реконструкция проводилась для восстановления всего здания.

25 июня частично обрушилась стена культурно-спортивного комплекса вахтового поселка АО "Шубарколь комир", находившегося на ремонте. Пострадавших ни со стороны сотрудников предприятия, ни со стороны подрядной организации, проводящей реконструкцию здания, нет. Причины происшествия выясняются", - пояснили в компании.

Также здесь добавили, что для организации досуга сотрудников компании в вахтовом поселке имеется открытое футбольное поле и площадка для занятий воркаутом, построенные в 2019 году.

По информации официального сайта ERG (Eurasian Resources Group), в состав которой входит "Шубарколь комир", это предприятие - один из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля.

Основа "Шубарколь комир" - два угольных разреза: "Центральный" и "Западный". Добыча угля ведется открытым способом. Объем за 2022 год составил 12 млн 540 тыс. тонн.

Предприятием реализуются проекты по диверсификации производства и решению вопроса импортозамещения. Введены в строй завод по производству спецкокса - восстановителя для ферросплавной промышленности Казахстана, цех по производству активированного угля - абсорбента, применяемого в гидрометаллургической, золотодобывающей, фосфатной промышленности и водоочистке, завершены опытно-промышленные испытания установки по производству гуминовых удобрений из выветрелого угля Шубаркольского месторождения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027148-sportkompleks-obrushilsya-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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